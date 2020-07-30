Протесты в США: посольство сообщило о ситуации с украинцами

КИЕВ. 30 июля. УНН. Посольство Украины в США мониторит ход ситуации в стране на фоне массовых протестов и проинформировало украинских граждан относительно необходимых мер, которые нужно предпринимать для их безопасности в случае протестов. С начала протестов дипломатам известно об одном инциденте, который произошел с гражданкой Украины на массовых акциях. Об этом сообщили УНН в украинском посольстве в Соединенных Штатах.

"С самого начала протестов в США посольство Украины в США мониторит ход ситуации, находится на постоянной связи с генеральными консульствами Украины в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско, а также проинформировало украинских граждан относительно необходимых мер, которые нужно предпринимать для их безопасности в случае протестов", - отметили в посольстве.

Дипломаты сообщили также, что в начале июня им стало известно о ситуации, которая случилась с журналисткой украинского службы "Голоса Америки" Кристиной Шевченко во время съемки сюжета о протестах в штате Калифорния.

"Оперативно посольство и генеральное консульство вышли на связь с госпожой Кристиной. Соответственно, в случае попаданий граждан Украины в подобные ситуации во время протестов, дипломатические и консульские учреждения оказывать всю необходимую помощь и содействие, которых потребуют граждане", - отметили дипломаты.

В посольстве также отметили, что имеют рекомендации для граждан Украины в связи с протестами в США. В частности, украинцам рекомендуется избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, а также отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации.

Так, массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий прием. Все четверо сотрудников полиции, участвовавшие в операции, были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка в местные правоохранительные органы подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Как сообщалось в УНН, правоохранительные органы Ричмонда (штат Вирджиния) задержали в воскресенье вечером 17 участников беспорядков, которые происходили в городе на выходных.