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В Нацкомиссии по реабилитации рассказали о количестве реабилитированных жертв тоталитаризма

В Нацкомиссии по реабилитации рассказали о количестве реабилитированных жертв тоталитаризма

КИЕВ. 31 июля. УНН. С начала этого года Национальная комиссия по реабилитации признала полностью реабилитированными 44 человека, пострадавших от политических репрессий коммунистического и тоталитарного режимов в Украине. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Украинского института национальной памяти (УИНП).

"С начала 2020 года, по состоянию на 25 июня 2020 года, когда состоялось девятое заседание Национальная комиссия по реабилитации, реабилитированными признаны 44 человека. А жертвами репрессий - 92", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что в 2019 году Национальная комиссия по реабилитации признала реабилитированными 24 человека и признала пострадавшим от репрессий 61 человека.

Кроме того, отмечается, что в 2019 году произошло шесть заседаний Национальной комиссии по реабилитации, а в 2020 году по состоянию на 29 июля три заседания.

"Национальная комиссия по реабилитации не проводила заседание после введения карантина в марте 2020 года и возобновила свою работу после его ослабления 25 июня 2020 года, когда провела девятое заседание", - отмечается ответа.

Как сообщалось, 18 июля 2019 в Киеве состоялось первое открытое заседание Национальной комиссии по реабилитации, которая предоставляет статус реабилитированных лиц, пострадавшим от политических репрессий коммунистического и тоталитарного режимов в Украине.

Напомним, правительство одобрило проект указа Президента о назначении жертвам политических репрессий пожизненной стипендии.

Источник: УНН
Теги: тоталитаризм, репрессия
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