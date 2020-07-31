Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся

КИЕВ. 31 июля. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что менять "минский формат" нужно будет, если он зайдет в тупик в вопросе решения конфликта на Донбассе. Об этом первый президент Украины рассказал в комментарии журналисту УНН.

"Я хочу попробовать что-то сделать... Если это не удастся и взамен ничего не будет предложено, и снова "делайте только то, что мы (Россия - ред.) хотим", тогда я и сам скажу, что "минский формат" исчерпал себя, ведь Украина сделала все, что могла... Если мы упремся в тупик и станем неспособными решить этот вопрос, значит, нужно искать другой формат", - заявил Кравчук.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что дает год, чтобы найти решение конфликта на Донбассе в "минском формате".

Добавим, 30 июля заместитель администрации президента России Дмитрий Козак, который входит в состав ТКГ, заявил о "бессмысленности" минского и нормандского форматов.

Также Кравчук рассказал УНН, на какие компромиссы с Россией может пойти Украина ради достижения мира.