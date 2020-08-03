Герус может обсуждать энергетику с Беларусью только от своего имени, а не Украины - МИД

КИЕВ. 2 августа. УНН. Народный депутат, глава энергетического комитета ВР Андрей Герус может вступать в отношения с иностранными государствами только от своего имени, а не от имени Украины. Так в Министерстве иностранных дел прокомментировали прямые переговоры политика и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича по поводу экспорта электроэнергии, сообщает УНН.

В МИД уточнили, что координация мероприятий органов исполнительной власти в сфере внешних отношений возложена на МИД Украины. Это регламентировано положениями статьи 1 Указа Президента Украины от 18 сентября 1996г. №841/96 "О мерах по совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних отношений".

"Народный депутат Украины, как представитель единственного органа законодательной власти в Украине, в соответствии с главой 2 ст.17 Закона Украины от 17 ноября 1992 года №2790-ХII "О статусе народного депутата Украины", имеет право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств только от своего имени", - отмечают в МИД.

При этом в отношениях с должностными лицами, государственными органами и гражданами иностранных государств народный депутат имеет право защищать независимость и суверенитет, интересы Украины, ее граждан, не причиняя своими поступками вреда Украине, ее гражданам, добавили в МИД.

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Напомним, в своем FB 22 июля Герус сообщил, что "в конце июня состоялся телефонный разговор с министром энергетики Республики Беларусь Виктором Михайловичем Каранкевичем относительно скорейшего начала экспорта электроэнергии Энергоатомом в эту страну. Белорусская сторона пошла на встречу и уже сегодня начались первые поставки электроэнергии в Республику Беларусь".

Соответствующие переговоры подтвердила УНН и белорусская сторона.

"Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус обсудили по телефону ряд рабочих вопросов, о чем в своем посте в социальных сетях и проинформировал Андрей Герус", - сообщили УНН в Минэнерго Беларуси.

В то же время, известно, что кроме экспорта украинской электроэнергии в Беларусь, Герус лоббирует импорт белорусской электроэнергии в Украину, а это, по словам экспертов, может повредить национальным интересам Украины и нанести ущерб отечественным поколениям (АЭС, ТЭС).

Минэнерго Украины заявило, что категорически против импорта электроэнергии.

Также напомним, в апреле Президент Владимир Зеленский обещал литовской власти отказаться от покупки электроэнергии с белорусской АЭС как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.