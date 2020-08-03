Фокин планирует принять предложение Ермака войти в ТКГ - Кравчук

КИЕВ. 3 августа. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил первому премьер-министру Украины Витольду Фокину войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Фокин планирует согласиться. Об этом журналисту УНН сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

На вопрос, предлагал ли председатель Офиса президента Андрей Ермак войти первому премьер-министру Украины Витольду Фокину в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, Кравчук ответил: "Предлагал. Витольд Павлович мне сказал, что он предложение будет принимать, но принял или нет, знает только Ермак. Это было сегодня около 16:00. Мне Витольд Павлович Фокин сказал, что он подумал и соглашается войти в состав нашей делегации в "минском формате", но еще Ермаку он этого не сказал".

Кравчук отметил, что не знает, сказал ли Фокин об этом Ермаку.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не планирует менять участников в составе украинской делегации, впрочем, не исключает ее пополнения.