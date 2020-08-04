В "Слуге народа" считают нереалистичным заявление Саакашвили о вынесении вопроса ликвидации КСУ на референдум

КИЕВ. 4 августа. УНН. Заявление главы исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили о вынесении на референдум вопроса о ликвидации Конституционного Суда Украины является нереалистичным. Эту структуру нужно сохранить для соблюдения баланса. Такое мнение высказал в комментарии УНН председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

"Когда я общался с Саакашвили и его советниками, я сказал ему важную вещь - во всем том, что касается судоустройства у нас есть очень четкие красные линии. Это, прежде всего, Конституция Украины, практика Европейского суда по правам человека, стандарты Совета Европы и важный объективный критерий - выводы Венецианской комиссии. За эти красные линии мы не можем выходить, размышляя над теми или иными радикальными изменениями. Есть еще один критерий - вероятность прохождения законопроекта через Верховную Раду", - подчеркнул Костин.

По его словам, законопроект, который находится в рамках Конституции, стандартов СЕ и практики ЕСПЧ может быть неподдержан парламентом по тем или иным причинам, и чем более радикальными будут предложенные изменения, тем больше усилий нужно приложить для того, чтобы народные депутаты из разных фракций поддержали предложения.

"Что касается изменений связанных с Конституционным судом. Модель, которая предусматривает передачу функций КСУ Верховному суду обсуждалась много лет. С одной стороны у Конституционного суда и Верховного несколько разные функции. С точки зрения развития нашего украинского общества я бы все-таки оставил обе структуры для сохранения баланса, при всем уважении к коллегам судьям. Нереалистично выглядит рассмотрение этого вопроса на референдуме. Такой вопрос не должен выноситься на референдум, поскольку он профессиональный и политический. Без профессиональных знаний оценить все за и против этого вопроса практически невозможно", - добавил Костин.

Напомним, глава исполнительного комитета реформ Саакашвили заявил, что Украине не нужен Конституционный Суд и этот вопрос нужно вынести на референдум и создать конституционную палату в Верховном суде.