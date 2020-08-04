В ВР готовят второй антирейдерский законопроект: детали

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Раде готовят второй антирейдерский законопроект, который постараются принять максимально быстро. Он направлен на защиту бизнеса, международных инвесторов и граждан. Об этом УНН рассказал председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

"Еще один важный законопроект, которым мы будем заниматься сразу же, с сентября, это так называемый второй антирейдерский законопроект № 3774. Первый мы приняли в самом начале нашей каденции (№ 159-IX- ред.). Мы его долго готовили в постоянном диалоге с Министерством юстиции, представителями общественных организаций, ВСК по вопросам защиты прав инвесторов. Максимально быстро постараемся этот закон принять, потому что это в первую очередь для того, чтобы защитить наш бизнес, защитить международных инвесторов и граждан от тех случаев рейдерства, которым они могут подвергнуться", - подчеркнул Костин.

По его словам, благодаря принятому первому законопроекту удалось прижать использование рейдерских схем, но они находят новые пути.

"Второй антирейдерский закон направлен на то, чтобы эти пути тоже прекратить", - добавил Костин.

Кроме того, он отметил, что рейдерство это незаконный бизнес, который работает ради прибыли. На различные риски хоть и выделяется бюджет от дохода, но чем больше препятствий, тем меньше вероятность, что этот бизнес выживет.

"Когда рентабельность этого незаконного бизнеса снижается за счет создания дополнительных препятствий для применения той или иной модели рейдерства, многие из них задумывается заниматься ли им этим", - подытожил Костин.

Как сообщал УНН ранее, Временная специальная комиссия ОП по вопросам защиты прав инвесторов готовит первые законопроекты, которые защитят украинский бизнес от рейдерства.