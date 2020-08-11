В "Слуге народа" отреагировали на отпуск главного санитарного врача: "это недопустимо"

КИЕВ. 11 августа. УНН. Вчера стало известно о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится в отпуске. И это несмотря на очередные пики роста заболеваемости в Украине на COVID-19. Такую ситуацию в "Слуге народа" назвали недопустимой, передает УНН.

Так, по словам нардепа от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, такая ситуация недопустима и неприемлема.

"Это недопустимо. Это моя субъективная оценка. Это неприемлемо. Президент, премьер - все на месте работают, знают, что ухудшается ситуация. Но возможно у господина Ляшко какая-то информация, о которой мы не знаем - о том, что осенью нам будет легче, или еще труднее, поэтому он сегодня ушел в отпуск. Я не знаю, какими он руководствовался убеждениями, какими он руководствовался показателями, но так как это выглядит - это неприемлемо", - сказала она.

Напомним, вчера, из-за ухудшения эпидситуации в Украине, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором обсудили вопросы изменения стратегии борьбы с коронавирусом.

Также напомним, сегодня Министр здравоохранения Максим Степанов призвал усилить контроль по правилам безопасности по предотвращению распространения COVID-19, поскольку ожидаемая осенью "вторая волна" распространение болезни, похоже, что началась уже.