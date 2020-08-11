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Кинах прокомментировал риск подмены банков транснациональными компаниями

Кинах прокомментировал риск подмены банков транснациональными компаниями

Анатолий Кинах

КИЕВ. 11 августа. УНН. Недееспособная банковская система создает выгодные условия для функционирования транснациональных компаний в Украине. Доступ к альтернативным ресурсам - это хорошо, но так не должно быть. Поддержку предпринимателям, в частности фермерам, должны предоставлять отечественные банки, а не иностранцы. Об этом в комментарии УНН заявил политик, глава Украинского союза предпринимателей и промышленников Анатолий Кинах.

Сегодня украинская банковская система не выполняет одну из главных функций - кредитование реальной экономики. Вместо развития экономики и обеспечения доступа к ресурсам, в Украине размещают ОВГЗ (облигации) с доходностью 18- 19%

"Начинать надо однозначно с очень серьезного изменения и приоритетов, и рыночных механизмов доступа к ресурсам. Особенно очень негативный факт, что у нас нет связи между текущей инфляцией и стоимостью ресурсов. В качестве примера, в прошлом году годовая инфляция была около 4%, чем гордился НБУ, а в начале года и до сегодняшнего дня стоимость кредитных ресурсов зашкаливает до 10-15%. То есть здесь с точки зрения доступа и стоимости кредитных ресурсов наши производители и фермеры изолированы", - объясняет Кинах.

Поэтому на смену банкам приходят транснациональные компании, вроде Cargill, которые самостоятельно поддерживают своих украинских контрагентов, в том числе товарными кредитами.

"То, что Cargill поддерживает фермеров - это положительно, но это должно быть временной мерой и государство должно четко контролировать и мониторить эти процессы", - отмечает он.

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Кинах напоминает, что с 1 июля 2021 года будет разрешена купля-продажа земли физическими лицами - гражданами Украины. Но беспокоит то, что сегодня в Украине отсутствует комплексная государственная программа создания прозрачного современного рынка земли.

"Тот закон, принятый ВР - это не программа. Программа - это документ, где четко выписаны необходимые законодательные и нормативные акты, которые необходимо принять для формирования рынка: вопросы завершения аудита, кадастров, вопрос стоимостных характеристик, сохранение плодородия и тому подобное. Это все отсутствует, и это создает риски того, что в связи с большой разницей в платежеспособности тех же наших фермеров, отсутствия доступа к финансовым ресурсам Украинская земля может быть в руках транснациональных компаний и не только. Вот этим надо заниматься", - отмечает политик.

Ранее УНН сообщал, что украинская "дочка" Cargill замечена в нарушении базовых принципов американской корпорации. В частности ее контрагентами выступают фиктивные компании из "черного" сектора экономики, которые содействуют в уклонении от уплаты налогов.

Источник: УНН
Теги: банки, Украина, Кинах
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