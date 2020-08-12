В ВР не будет торжественного заседания ко Дню Независимости - нардеп

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Верховной Раде Украины 25 августа проведут внеочередную сессию, а торжественного заседания ко Дню Независимости Украины 24 августа не будет. Об этом УНН сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, 25 августа... 24 августа не будет торжественного заседания. Пока точно известно, что будет президентский законопроект об увеличении минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 грн", - отметила Кравчук, отвечая на вопрос, есть ли окончательное решение по дате проведения внеочередной сессии ВР.

Ранее глава ВРУ Дмитрий Разумков сообщал, что при необходимости в августе могут собирать внеочередные сессии парламента.

Как сообщили УНН ранее в "Слуге народа", ориентировочно ВР соберется 25 августа.

Напомним, появился текст законопроекта, представленного Президентом Зеленским, об изменениях в госбюджет на 2020 год, которым предусматривается постепенное повышение в текущем году минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.