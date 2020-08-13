Голубовская: следует разработать алгоритмы на случай осложнения ситуации с COVID-19

КИЕВ. 13 августа. УНН. Осень-зима могут принести рост количества больных COVID-19. Для того, чтобы Украина легче прошла этот сложный период, эпидемиологи должны просчитать варианты развития событий и разработать инструкции. Также следует сделать запас необходимых лекарств. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Врач выразила надежду, что осенний подъем, который называют "второй волной", не будет в десять раз больше сегодняшнего уровня заболеваемости. Но эпидемиологи должны просчитать различные сценарии развития событий.

"Но нам надо запасаться к зиме. Нам надо думать о койках. Нам надо четко знать, рассчитать несколько сценариев - легкий, умеренный и тяжелый. И готовиться к тяжелому сценарию. Нам, кстати, эпидемиологи ранее писали, что делать, если такое-то количество на 10 тысяч населения.

Оно должно быть все расписано, потому что, как показывает практика общемировая, не только наша, когда все развивается, во-первых, думать некогда. Во-вторых, все падают с ног уставшие, неспособные уже к такой продуктивной работе. В-третьих, возникает паника. И это во всем мире так. Мы же с вами видели, что творилось с Эбола...", - пояснила Голубовская.

Она добавила, что в таких критических условиях людям часто сложно действовать рационально, а потому следует готовиться заранее.

"Вот чтобы этого не было, мы должны запастись медикаментами в обязательном порядке. Нужно иметь хоть какой-то запас. Он рассчитывается. Вот я вам сказала, что примерно 5 процентов людей имеет тяжелое течение заболевания. И не все из этих 5 процентов требуют даже тех препаратов, о которых я говорила (препараты, действующие на симптомы проявления коронавирусной болезни особенно у тяжелых больных - ред.), а 2-3 процента. Вот рассчитать хотя бы примерную потребность и запастись, чтобы они были, чтобы мы могли прогнозировать тяжелое течение заболевания", - пояснила Голубовская.

Она отметила еще один важный аспект: усталость медработников, с марта задействованных в работе с больными COVID-19. По ее словам, выходом мог бы стать вахтовый метод работы, ведь так люди смогли отдохнуть. Однако все это требует просчетов и четких алгоритмов действий, которые должны быть разработаны при участии специалистов-эпидемиологов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине уже более 5 лет медицинские вузы не готовят эпидемиологов - Амосова

Как сообщал УНН, на утро 13 августа за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 1592 новых случая заражения коронавирусом, что является суточным рекордом с начала эпидемии в Украине. Также было госпитализировано рекордное количество человек - более 300.