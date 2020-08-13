Омолаживающая маска с "интеллектом" и кнопки: в "СЕТАМ" назвали новые оригинальные лоты

КИЕВ. 13 августа. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" постоянно выставляет на продажу арестованное имущество, среди которого встречаются и совсем неординарные вещи и даже животные. О новых оригинальных и интересных лотах на OpenMarket УНН рассказали на предприятии.

Арестованный самолет АН-140-100

▪️ Пассажирский самолет "АН-140-100", бортовой номер UR-14007, 2004 года выпуска.

▪️ Первый полет - 2004 год. Последняя дата эксплуатации - январь 2014 года.

▪️ Самолет находится в нерабочем состоянии, частично имеются следы коррозии. Необходимость проведения планово-технических ремонтных работ для возможности дальнейшей эксплуатации.

▪️ Стартовая цена - 17811200 грн.

Арестованный за долги владельца FORD MUSTANG, 2015 года выпуска

▪️ Кожаный салон, коробка передач автомат, R18, шины Continental размером 235/60/R18, сезон - летние, сигнализация - имеется, кондиционер, электропакет.

▪️ Стартовая цена - 291 135 грн.

154 арестованных игровых автоматов

▪️ Автоматы находятся в Запорожской области в селе Семеновка Мелитопольском района.

▪️ Лот арестован и выставлен Мелитопольским городским отделом государственной исполнительной службы Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Днепр).

▪️ Стартовая цена - 100 254 грн.

Колодец глубиной 65 метров

▪️ Расположен в Хмельницкой области в селе Петровка.

▪️ Земельный участок, на котором расположен объект недвижимости. Считается собственностью территориальной общины, но в настоящее время не сформирована и не проведена государственной регистрации права собственности.

▪️ Стартовая цена лота - 9921 грн.

20000 кнопок

▪️Лот выставлен Тисменицким районным отделом государственной исполнительной службы Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции (город Ивано-Франковск).

▪️ Стартовая цена - 12 000 грн.

Интеллектуальная омолаживающая маска "Rejuveface 2"

▪️ Продавец - Волновахский районный отдел государственной исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Харьков).

▪️ Стартовая цена лота - 10 684 грн.

Недвижимость в центре Киева

▪️ Здание общей площадью 3041,5 кв. м. по адресу: Киев, улица Пушкинская, 27.

▪️ Стартовая цена - 168 470 000 грн.

Арестованные деревянные лавки

▪️ Деревянные скамейки желтого цвета, литые ножки, боковины чугунные, используемые в количестве 10 шт.

▪️ Лот выставлен в Одессе.

▪️ Стартовая цена - 7500 грн.

Старые боксерские перчатки

▪️ Лот арестован и выставлен Лебединским городским отделом государственной исполнительной службы Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Сумы).

▪️ Стартовая цена - 75 грн.

Все лоты можно найти на сайте аукциона OpenMarket.

Напомним, электронный аукцион OpenMarket ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции продает арестованное, конфискованное и банковское имущество. С 2014 года на онлайн-аукционе реализовано 63 879 лотов на 12,5 млрд грн.

"Бюджет ежегодно пополняется благодаря деятельности "СЕТАМ" на более чем 300 млн грн", - отмечают в ГП.

Как сообщал УНН, ранее в "СЕТАМ" сообщили, что трем львам и шести медведям, конфискованным по решению суда, нашли дома.