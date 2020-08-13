Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве: в полиции сообщили о ситуации

КИЕВ. 13 августа. УНН. Сейчас во время акции в поддержку белорусского народа возле посольства Республики Беларусь в Киеве задержанных нет. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На вопрос, есть ли задержанные во время акции под посольством Беларуси в Киеве сегодня, в пресс-службе ответили: "Нет, нету".

Также в полиции добавили, что столкновений в ходе акции не было.

Как сообщал УНН, сегодня под посольством Республики Беларусь в Киеве проходит акция в поддержку белорусского народа. Организатором значилась Amnesty International Ukraine. В акции принимают участие более ста человек.

Также стало известно, что один из активистов бросил файер в посольство.