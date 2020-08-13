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В ВАКС не более 5 дел находятся на стадии дебатов — замглавы суда

В ВАКС не более 5 дел находятся на стадии дебатов — замглавы суда

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Высшем антикоррупционном суде находится на рассмотрении в общей сложности более 570 дел, из них не более 5 находятся на стадии дебатов. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук.

"По состоянию на 31 июля 2020 года, (в ВАКС - ред.) находится на рассмотрении дел с обвинительными актами - 171, ходатайств, жалоб, заявлений, поданных на стадии досудебного расследования, - 403, всего 574", - рассказал Крук.

На вопрос, сколько дел находятся на стадии дебатов, Крук ответил: "Сложно сказать точную цифру, думаю, что не более 5".

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Напомним, в июле Верховная Рада внесла изменения в закон о ВАКС.

Источник: УНН
Теги: уголовное производство, дело, Антикоррупционный суд, дебаты
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