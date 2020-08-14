"Золотая середина": заместитель председателя ВАКС оценил эффективность суда

КИЕВ. 14 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд имеет больше, чем средний показатель эффективности правосудия. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук.

На вопрос, насколько эффективно работают судьи, учитывая известный предвыборный лозунг "Весна придет - сажать будем", Крук ответил: "По моему мнению, суд является эффективным. Когда оцениваешь эффективность суда, нужно учитывать, как количественный показатель рассмотрения дел, так и их качество".

Крук отметил, что существуют рекомендации Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия.

"Есть определенные градации, где, например, процент рассмотренных дел 85-95 является настораживающим, 96-102% нейтральный показатель, а 103% и больше - это, в принципе, прогрессивная позиция. Есть рекомендация, эффективность суда должна находиться между 95 и 105%, и я хочу сказать, что ВАКС находится в этой золотой середине - 101%, это больше чем средний показатель", - рассказал Крук.

По его словам, в первом полугодии 2020 года в ВАКС поступило 922 производства, а рассмотрено 926.

"То есть рассматриваем больше, чем поступает, и это учитывая, что с марта мы находимся в карантинном режиме, а это влияет на явку сторон, на сроки рассмотрения дел", - отметил Крук.

Напомним, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-директора дочернего предприятия "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз" Константина Старовойта в растрате 8,6 млн гривен средств указанного предприятия и приговорил к 8 годам лишения свободы.