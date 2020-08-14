Жена рассказала о состоянии задержанных в Минске украинцев

КИЕВ. 14 августа. УНН. Задержанные ранее в Минске и освобожденные сегодня журналисты и волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев утверждают, что чувствуют себя удовлетворительно. Об этом УНН рассказала Александра, жена одного из задержанных мужчин.

"Я говорила с мужем. По его словам, состояние их здоровья удовлетворительное, они не нуждаются в экстренной медицинской помощи", - сказала собеседница УНН, не опровергая информацию о том, что к мужчинам применялось насилие.



Она отметила, что освобожденные украинские граждане истощены после пребывания в месте содержания и пока все еще находятся на территории Посольства Украины в Республике Беларусь.



По словам Александры, пока ей не известно причины, по которым двое волонтеров были задержаны, а также время их возвращения, потому что сейчас идет возврат украинцам изъятых у них документов.



Как сообщал УНН, 12 августа около 17:00 сотрудники МВД Республики Беларусь задержали двух волонтеров общественной организации "Восток SOS" - граждан Украины Константин Реуцкого и Евгения Васильева.



Также 13 августа стало известно о еще одном задержанном в Беларуси украинце.



Утром 14 августа Белорусская ассоциация журналистов сообщила об освобождении задержанных ранее журналистов и волонтеров Константин Реуцкого и Евгения Васильева.



Сейчас ведутся переговоры с Беларусью по освобождению украинца Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста.