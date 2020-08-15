Аист с ведром: в Украине планируют создать противопожарный символ

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Украине планируют провести противопожарную кампанию, символом которой станет аист с ведром. Но, финансирования на ее проведение пока нет. Об этом в интервью УНН рассказал профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.

“В каждой стране есть такой герой, самый известный - Smokey Вear — это американский дымный медвежонок. Он основан на реальной истории, когда шел лесной пожар, и мать спасала медвежат, она потушила его забросав землей. Пожарные это увидели, и возник этот образ”, — рассказывает он.

По словам Зибцева, этот Smokey Вear стал символом лесной службы США, и на нем выросли целые поколения американцев.

“В других странах также есть свои символы. В Украине мы предлагаем и разрабатываем, что это будет аист с ведром — украинский символ. Мы хотим такую компанию провести и ищем доноров. Государство денег не даст на эти цели, может быть Европейский Союз или какие-нибудь международные организации. Такой бренд нужно сделать и показывать детям, оно хорошо работает на детях. Если они видят такое в детстве, потом они вырастают и помнят этот символ”, — добавил эксперт.

Напомним, в Украине по сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось в три раза.