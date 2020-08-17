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Лукашенко публично унизил Украину: МИД обрабатывает опции по реагированию

Лукашенко публично унизил Украину: МИД обрабатывает опции по реагированию

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины сейчас обрабатываются все возможные опции по реагированию на события в Республике Беларусь, сообщил УНН заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Сейчас обрабатываются все возможные опции по реагированию на события в Республике Беларусь", - сообщил дипломат в ответ на вопрос УНН о том, планирует ли министерство пригласить посла Беларуси после заявлений президента Александра Лукашенко об Украине.

Так, накануне в обращении к участникам митинга в его поддержку Лукашенко, среди прочего, заявил, что в случае если белорусы "потеряют первого президента" - это будет начало конца, и они будут "стоять на коленях, как в Украине".

Кроме того, как пишут белорусские СМИ, Лукашенко заявил также, что "Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы" в Республике.

Вечером в воскресенье в Офисе Президента Украины опровергли это заявление, отметив, что наше государство не вмешивается во внутренние дела других наций, уважая границы и проявляя корректность и терпение.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь, Лукашенко
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