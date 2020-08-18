В Ужгороде отчитываются о сверхнизких показателях ИФА-тестирования населения

КИЕВ. 18 августа. УНН. ИФА-тестирование на COVID-19 прошли только 2% жителей города Ужгород. Об этом УНН рассказали в Ужгородском городском совете.

"В городских лечебно-профилактических учреждениях города Ужгород население, которое прошло ИФА-тесты на сегодняшний день составляет 2269 человек (2,01%)", - говорится в сообщении.

Там добавили, что антитела IgG обнаружено у 196 человек, антитела IgM - у 68.

"Также сообщаем, что на территории города Ужгород работают частные медицинские лаборатории, которые проводят тестирование ИФА-методом. Данных по ИФА-тестированию в частных лабораториях нет", - уточнили в горсовете.

Напомним, что в Украине за сутки COVID-19 заболело более 100 детей и 65 медработников.

Среди причин роста показателей заболеваемости коронавирусной болезни врачи называют: игнорирование ИФА-скрининга и неизолирование контактных лиц.

Как сообщалось в УНН, ранее в Минздраве анонсировали массовое ИФА-тестирование населения Украины COVID-19, однако данные из регионов свидетельствуют о сверхнизких показателях охвата тестированием. И речь не только об обычных гражданах, но и о врачах, полицейских, военных. Тестирование этих групп риска является обязательным согласно приказу Минздрава. Однако на практике - документ игнорируется.

Например, процент охвата ИФА-тестами военных составляет всего 2,3%. А врачей в разных регионах - от 4 до 16%.