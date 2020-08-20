ИФА-тестирование на COVID-19 в Днепре провели у менее 1% населения города

КИЕВ. 20 августа. УНН. ИФА-тестирование на COVID-19 прошло менее 1% жителей города Днепр. Об этом УНН рассказали в КП "Днепропетровский областной центр социально значимых болезней".

Там рассказали, что на 18 августа ИФА-скрининг прошли 8730 жителей города. И добавили, что антитела IgG обнаружено у 20 человек, антитела IgM - у 5. При этом, одновременно IgG и IgM антитела были обнаружены у 4 человек. Еще у 14 были обнаружены суммарные антитела.

Добавим, по данным Госстатистики, имеющаяся численность населения города Днепр составляет почти 990 тыс. человек. Таким образом, ИФА-тестирование на COVID-19 прошли только 0,8% жителей города.

Заметим, что еще в июне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение в Украине массового ИФА-скрининга на COVID-19.

Тогда он говорил, что в официальную статистику Украины не попадают те лица, которые болеют бессимптомно. Кроме того, Ляшко сказал, что в среднем в Украине возможно потенциально болеют 132 тысячи человек.

И с течением двух месяцев обещанное массовое ИФА-тестирование населения на COVID-19 в Украине так и не началось. Зато города сегодня отчитываются о сверхнизких показателях проведения этого исследования.

И это несмотря на то, что в Украине есть ИФА-тесты отечественного производства, которые признаются одними из лучших в мире.

Кроме того, по словам эпидемиологов, именно игнорирование ИФА-исследований и выявления контактных лиц и являются причинами значительного ухудшения коронавирусной ситуации в Украине. А сегодня Минздрав заявил об очередных антирекордах по количеству новых больных и госпитализированных.

Напомним, по словам экс-министра здравоохранения Василия Князевича, само определение процентного показателя иммунного к COVID-19 населения в регионах (городах, областях) поможет вывести их из карантина.