На границе с Беларусью усилили охрану: в ГПСУ рассказали о ситуации с пассажиропотоком

КИЕВ. 21 августа. УНН. На границе с Беларусью усилили охрану, в среднем за сутки на въезд и выезд регистрируют 4-5 тыс. человек. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Ситуация на границе с Беларусью остается спокойной. Наши подразделения обеспечивают охрану границы на этом участке. Конечно, мы перешли на усиленный режим несения службы, чтобы предупредить (или не допустить) любых нестандартных ситуаций на границе", - сказал Демченко.

По его словам, по пассажиропотоку на границе с Беларусью: всего функционирует семь пунктов пропуска, через которые люди могут пересечь границу, еще 14 пунктов пропуска остаются закрытыми с момента введения в Украине карантина.

"Если говорить об общем пассажиропотоке на государственной границе, который сейчас составляет на уровне 80 тыс. человек в сутки, как на въезд так и на выезд из Украины, то с этого общего количества 4-5 тыс. человек приходится именно на участок границы с Беларусью", - добавил Демченко.

Также он отметил, что сейчас сложно говорить, насколько увеличивается общий пассажиропоток, поскольку в карантин он был значительно выше.

"Если сравнить общий пассажиропоток на границе в карантин и который сейчас, то это уменьшение фактически в 2,5 раза. В последние недели мы постепенно фиксируем, что общий пассажиропоток увеличивается полностью, не только граница с Беларусью. Он постепенно увеличивается и на границе с Беларусью, но резкого увеличения или уменьшения на этом участке мы не фиксируем", - подытожил Демченко.

Как сообщал УНН ранее, вблизи белорусско-украинской границы не наблюдается движения военной техники, никаких нестандартных ситуаций или любых провокаций на участке границы зафиксировано не было.