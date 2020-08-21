Нардеп о блокировании "Энергоатомом" проверки НАПК: когда нечего скрывать - проверок не избегают

КИЕВ. 21 августа. УНН. Оператор национальных АЭС - "Энергоатом" заблокировал внеплановую антикоррупционную проверку, которую должно было провести НАПК. Такие действия "Энергоатома" свидетельствуют о том, что компании есть что скрывать от антикоррупционного органа. Об этом в комментарии УНН заявил первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Если нечего скрывать - проверок не избегают. Такие действия Энергоатома точно ему не на пользу", - считает нардеп.

Теперь НАПК может подать на "Энергоатом" в суд, говорит Юрчишин. По его словам, это единственный механизм влияния на госкомпанию.

"Через суд НАПК имеет все шансы не только провести проверку, но и наказать тех, кто ей препятствует.

Конечно, это займет время, но других механизмов нет: или Энергоатом сам пойдет на встречу НАПК, или его заставят это сделать через суд", - говорит нардеп.

Есть еще другой вариант, добавляет он, когда активную позицию займут Офис Генерального прокурора и Офис Президента и повлияют на "Энергоатом".

Напомним, "Энергоатом" блокирует проведение антикоррупционной проверки. Это впервые, говорят в НАПК.

"Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики", - комментирует глава НАПК Александр Новиков.

НАПК начало антикоррупционную проверку "Энергоатома" на основании сообщений о возможных нарушениях на предприятии от общественных организаций, народных депутатов, физических лиц и СМИ.

Ранее депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин рассказал УНН о системной коррупции в "Энергоатоме".