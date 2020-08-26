Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку Архив
14610

Охрана Президента Украины не применяла физическую силу к митингующим в Днепре - УГО

Охрана Президента Украины не применяла физическую силу к митингующим в Днепре - УГО

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Управлении государственной охраны Украины отвергают обвинения в применении физической силы в отношении митингующих в Днепре и категорически опровергают причастность службы безопасности Президента Украины к инциденту с травмированной активисткой. Об этом УНН в комментарии сообщила пресс-служба Управления госохраны Украины.

В ведомстве отмечают, что информация о том, что "военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к одному из митингующих является откровенной ложью и содержит признаки спланованованои информационной провокации".

В пресс-службе охранного ведомства отметили, что их военнослужащие действовали исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Напомним, ранее появилась информация, что в Днепре во время конфликта между полицией, активистами и якобы охраной главы государства, одной из активисток сломали ребро.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.