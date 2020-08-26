Карасев откровенно высказался, кому не светит столичное мэрское кресло, а кто будет наращивать рейтинг

КИЕВ. 26 августа. УНН. На должность главы столицы Украины уже претендуют немало ярких фигур. И это еще не известно, кто еще может изъявить желание побороться за мэрский пост. Среди уже заявленных Верещук, Пальчевский, Кучеренко, Притула, Томенко, Береза, Попов и собственно сам Кличко. О том, кто имеет потенциал к наращиванию своего рейтинга, а кому мэром явно не стать, в комментарии УНН сказал политолог Вадим Карасев.

Так, по его словам, рейтинг Кучеренко будут усиливать партией, и хотя сам кандидат является знатоком сфере ЖКХ, мэром ему не быть, предполагает эксперт.

"Что касается Кучеренко - он профи, достаточно серьезно разбирается в ЖКХ, он экспертный. Придаст ему еще рейтингов и команда "Батькивщины". Но мэром он не станет", - сказал Карасев.

Томенко и Береза, по словам политолога, на победу даже и не надеются. "Здесь больше олимпийский принцип: участвовать, но не побеждать", - пояснил он.

Касательно Притулы, то его электорат по мнению Карасева, пересекается с "избирателем" Кличко, а потому "откусить" голоса у действующего мэра шоумену будет очень сложно.

"... электорат Притулы, например, пересекается с электоратом Кличко, и ему будет трудно его откусить. Тем более что он начал не очень удачно, когда заявил, что надо повысить тарифы для киевлян. То есть, старт был не очень удачный. И вообще, как-то сегодня шоумен не слишком обнадеживающе для электората выглядит", - отметил политолог.

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Пальчевский, по словам Карасева, имеет потенциал к росту своих рейтингов, потому что он "человек яркий" и его электорат отличается от Кличко.

А что касается кандидата от "Слуги народа" Ирины Верещук, то она сегодня достаточно активная и уже давно узнаваема. А рейтинг ей поможет нарастить партия, считает эксперт.

Карасев отмечает, что догнать отрыв Кличко сейчас трудно всем его оппонентам, однако второму туру, вероятно, все равно быть.

Как писал УНН, опросы показали, что представители шоу-бизнеса Пальчевский и Притула не пользуются поддержкой киевлян.

Напомним, по данным ВОО "Передовые правовые инициативы", за Кличко готовы проголосовать 41,6%. Кандидат от "Слуги народа" Верещук занимает вторую строчку - 10,41%, а Кучеренко - третий (9,23%). На четвертой позиции народный депутат от "Европейской солидарности" Гончаренко с 7,05% голосов.