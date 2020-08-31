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Криклий сообщил о взвешивании маршруток

Криклий сообщил о взвешивании маршруток

Владислав Криклий

КИЕВ. 31 августа. УНН. Решением проблемы повсеместного нарушения габаритно-весовых норм на дорогах станет полная автоматизация и устранение человеческого фактора. Об этом в своем интервью УНН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Инспекторы с перегрузкой должны работать только на бэк-офисе, на дорогах общего пользования должны быть комплексы, которые взвешивают все эти фуры и маршрутки, в том числе в движении. Когда мы говорим "комплексы ГВК", мы имеем в виду в основном зерновые, но на самом деле проблема также и в маршрутках, когда 20 человек вместо 15-и, и это не меньшая угроза для здоровья", - пояснил Криклий.

Он уточнил, что автоматизированные комплексы будут отличать маршрутку от зерновоза.

Кроме того, Криклий сообщил, что Мининфраструктуры до конца года запустит 50 автоматизированных систем взвешивания, что составляет четверть от необходимого количества.

Ранее УНН писал, что украинцы просили Президента приравнять перегрузки фур к подрыву национальной безопасности путем порчи инфраструктуры.

Источник: УНН
Теги: Украина, транспорт, Мининфраструктуры, Владислав Криклий
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