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Криклий рассказал, почему так долго "лежал" Delfi

Криклий рассказал, почему так долго "лежал" Delfi

Владислав Криклий

КИЕВ. 31 августа. УНН. Только проблема с Delfi перешла на уровень центральной власти, она сразу была оперативно решена, потому что за дело взялись профессионалы, а не дилетанты, которые занимались этим раньше. Об этом УНН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем интервью о первом годе в должности.

Он пояснил, что министерство по поручению Президента занялось этой проблемой только в конце июля. К тому времени это право было за судовладельцем.

"По международной конвенции по морскому праву судовладелец имеет право в течение года самостоятельно это делать. Судовладелец так и не смог и не хотел самостоятельно передавать право государству, поэтому решением комиссии по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мы это признали чрезвычайным событием, передали вопрос в сферу ответственности Администрации морских портов, а они провели отбор решений по подъему судна. Были самые разные: дорогие, дешевые... компания "Трансшип" оказалась качественным, и здесь как "солнце после затмения" появилась и компания "Бруклин - Киев", которая сказала, что они готовы это все оплатить, поскольку они стивидор Одессы, одесситы, и хотят, чтобы это скорее закончилось", - сообщил Криклий.

Ранее Криклий рассказал, что полузатонувший в Одессе танкер Delfi подняли.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Мининфраструктуры, Владислав Криклий

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Криклий Владислав
Криклий Владислав
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