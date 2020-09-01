"Слуги народа" торопят запуск речного транспорта - Корниенко

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Фракция "Слуга народа" в ВР настроена как можно скорее принять приоритетный для Президента законопроект о запуске речного транспорта. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат, руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Там очень много правок. Президент и мы хотим как можно быстрее - будем побыстрее. Законопроект еще не прошел комитет ко второму чтению, но у нас есть политическое желание максимально ускорить рассмотрение", - отметил Корниенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте, что позволит развить дешевый вид грузовых перевозок и сохранит украинские автодороги.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что принятие этого законопроекту позволит за несколько лет увеличить грузопоток по реке Днепр до 35 млн тонн ежегодно, разгрузив при этом дороги. Также, по его словам, он обеспечит финансирование безопасной речной инфраструктуры и будет стимулировать развитие судостроения.