Стало известно, кто разрабатывает стандарты для изготовления средств "прослушки"

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине создан технический комитет по стандартизации "Специальные технические средства для снятия информации с каналов связи и другие технические средства негласного получения информации", в состав которого включены представители производителей, государственных заказчиков, научных учреждений, органов по оценке соответствия в этой сфере. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"... с целью обеспечения соответствия специальных технических средств негласного получения информации своему назначению, их совместимости, обеспечения рационального производства и безопасности использования путем применения признанных правил, установок и процедур создан технический комитет по стандартизации "Специальные технические средства для снятия информации с каналов связи и другие технические средства негласного получения информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав комитета входят эксперты из разных сфер.

"В состав технического комитета включены представители производителей, государственных заказчиков, научных учреждений и органов по оценке соответствия в этой сфере. В работе этого технического комитета среди других принимают участие представители Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБ Украины и подразделения контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности", - добавляется в сообщении.

Кроме того, добавляется, что работы по стандартизации в сфере специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации не нуждаются в дополнительном финансировании из государственного бюджета.

Напомним, на базе Службы безопасности Украины планировали создать и внедрить единые стандарты разработки и изготовления средств негласного получения информации.