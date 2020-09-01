Катастрофа лайнера МАУ: Украина на днях подтвердит Ирану даты следующего раунда переговоров

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украина в ближайшее время подтвердит даты второго раунда переговоров с Ираном относительно сбития самолета МАУ под Тегераном в январе этого года. Об этом УНН сообщил заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"В ближайшие дни дадим подтверждение предложенных Ираном дат", - сказал Енин.

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о переговорах, запланированных 18-21 октября, он ответил: "Да".

Напомним, ранее Иран заявил, что готов к переговорам с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ, следующий раунд запланирован на октябрь.

Рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.