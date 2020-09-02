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Посол рассказал о функционировании украинских школ в Канаде

Посол рассказал о функционировании украинских школ в Канаде

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Канаде некоторые украинские школы имеют государственное финансирование, часто они организованы при церковной общине. Об этом в интервью УНН рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Очень важное направление (помощи украинской диаспоре в Канаде - ред.), связанное с гуманитарной политикой - школы. По возможности, стараемся со всем помогать украинским школам в Канаде. В разные годы нам удавалось помочь и украинскими учебниками, и приглашением различных спикеров, презентациями, фильмами. Недавно обсуждали формирование украинского класса в Оттаве, где школьники будут изучать украинский язык и им будут зачисляться кредиты за изучение украинского языка в их аттестат о канадском среднем образовании", - сказал Шевченко.

По его словам, в некоторых провинциях украинские школы имеют государственное финансирование.

"Например, западные провинции - Альберта, Саскачеван, Манитоба - сознательно выделяют средства для того, чтобы дети могли изучать украинский язык. Похожие проекты есть и в Онтарио. Провинции сами для себя решают, как организовать образование. Очень часто такие школы организованы при церковной общине или в какой-то другой способ - это значит, что сообщество самоорганизовалась, нашло учителей, средства", - сказал посол.

Он рассказал также о Международной украинской школе, расположенной в Киеве и занимающейся онлайн-образованием.

"Дети граждан Украины могут получать украинское образование в этой школе дистанционно. Моя дочь тоже там учится", - добавил Шевченко.

Как сообщал УНН, посол заявил, что в этом году Украина не получит безвиз с Канадой.

Источник: УНН
Теги: Канада, посол, школа, украинский язык
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