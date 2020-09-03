Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание ВР, на котором рассмотрят проект закона о "Бюро экономической безопасности"
Эксклюзивные новости УНН
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку Архив
5925

"Диджитализация" Зеленского: какие электронные сервисы запустили в Мининфраструктуры

"Диджитализация" Зеленского: какие электронные сервисы запустили в Мининфраструктуры

Владислав Криклий

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Министерстве инфраструктуры Украины запустили новые удобные электронные сервисы для граждан, чтобы минимизировать коррупционные риски и искоренить бюрократическую волокиту. Об этом в интервью УНН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы запустили онлайн-возможность получения разрешения на грузовые перевозки и бронирование этих разрешений. Мы создали фундамент для единой информационной системы и, я надеюсь, что до конца года все админуслуги, запросы, все будет происходить исключительно через электронное взаимодействие. Мы запустили транспортный портал, на котором видно информацию, касающуюся транспортной отрасли. Это движение в реальном времени. Это единственный путь, когда министерство и любой другой госорган становятся технологическими, с нулевой толерантностью к коррупции и улучшает свои сервисы", - рассказал министр инфраструктуры.

Также Криклий объяснил, в чем заключается удобство единого электронного билета SmartTicket.

"Можно будет скоро купить через смартфон билеты на поезд, метро, трамвай и даже самолет. Это будет как приложение. Будто Google Maps, когда ты выбираешь, куда тебе нужно добраться - от точки к точке - и тебе предлагают маршрут. То же самое здесь - и общественный транспорт, и дорога, и авиация - вы выбираете, исходя из своего бюджета, времени, какой вида транспорта вам подходит. Классное решение. Вам не нужно будет выходить из поезда и стоять за жетонами. К концу года у нас будет весь муниципальный транспорт Киева подключен, еще нескольких городов и авиаперевозчики", - отметил он.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий протестовал, как работает SmartTicket в поезде "Константиновка-Киев" и в метрополитене.

Напомним, что с сентября украинцы смогут пользоваться единым электронным билетом SmartTicket для поездов и метро.

Источник: УНН
Теги: транспорт, Мининфраструктуры, Владислав Криклий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.