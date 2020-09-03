Достройка столичной Окружной: стартовал первый тендер

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Первый тендер на проектные работы для строительства участка Киевской объездной дороги уже объявлен и продолжается. Это очередной шаг после того, как "Укравтодор" вместе с депутатами "Слуги народа" представил копцепцию достройки КОДа. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник службы автомобильных дорог Киевской области Руслан Ничик.

Он напомнил, что тендер объявила Служба автомобильных дорог в Киевской области три недели назад. Первый участок объездной дороги, на проектирование которой был объявлен тендер, соединит трассы М-06 Киев - Чоп и М-05 Киев - Одесса, рассказал Ничик.

"Мы планируем во 2 квартале 2021 года получить готовый проект и начать строительство. За 4-5 лет мы реализуем этот проект", - говорит чиновник.

Ничик отмечает, что достроить столичную Окружную дорогу за 4-5 лет вполне реально, но для этого нужна широкая политическая поддержка на самом высоком уровне.

"Ведь речь о привлечении средств, в том числе и на международном уровне. Кроме этого, проект не будет двигаться и без активной поддержки Киевской областной государственной администрации", - отметил он.

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Напомним, по словам народного депутата и кандидата в мэры столицы Ирины Верещук, "объездная дорога - это один из ключевых перспективных объектов президентской программы "Большое строительство", и вполне может быть построена за 5 лет".

Она также считает, что завершение КОД позволит разгрузить транспортный поток почти на 40%, чем уменьшит количество пробок в столице.

"Наша команда готова взять на себя эти обязанности и уже сегодня ставит дедлайны, а именно: контроль разработки проекта строительства до конца 2020 года. И начало строительства при благоприятных условиях уже в начале 2021 года. За одну каденцию нового городского мэра этот большой проект может быть завершен. Поэтому мы призываем к сотрудничеству и поддержке", - отметила Верещук на презентации концепта "Укравтодора".

Также напомним, действующий мэр столицы Кличко ранее обещал за год достроить Большую Окружную до улицы Богатырской. Вместе с тем, киевляне упрекают его, что стоимость полуготового Шулявского путепровода и начатой Большой окружной уже перевалила за 2 млрд.

В социальных сетях, люди требуют прекратить "пиариться на ремонтах" и все же достроить Окружную, поскольку даже ремонт обещанных участков "превратился в долгострои", которые, в свою очередь, приводят к ежедневным транспортных коллапсам в Киеве.