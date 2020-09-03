Мэрия Киева отказывается брать на баланс новые садики и школы у застройщиков - эксперт

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Столичная мэрия отказывается брать на баланс новые детские садики и школы, построенные застройщиком. Об этом в комментарии УНН рассказала основательница Украинского клуба недвижимости Ольга Соловей.

“Для застройщиков построить садик и школу вообще не проблема. И не проблема просто отдать их городу. Но беда в том, что Киев не хочет брать школы и садики, которые мы, от имени застройщиков, готовы передавать городу. Потому что для города это головная боль — нужно выделять бюджет на капремонт, на зарплаты учителям”, — объяснила она.

По итогу в Киеве не хватает школьных и дошкольных учреждений, констатировала Соловей.

“Получается, что город сам не строит и у застройщика готовые сооружения не берет.

Если бы застройщикам школы и садики засчитывали в паевую участь, а у нас, напомню, с 2021 года паевой участи нет, либо если бы можно было просто передать готовые здания на баланс городу — застройщики это бы делали. Для них это не проблема”, — рассказала эксперт.

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Напомним, по словам кандидата в мэры Киева Ирины Верещук, детям столицы сегодня не хватает 57 школ и около 70 садов.

При этом, за последние 5-6 лет в столице построили или реконструировали только 8 школ. Хотя сам мэр Виталий Кличко неоднократно заявлял, что удовлетворить потребность города можно лишь при условии введения в эксплуатацию 10 новых школ ежегодно.

Отметим, что среди причин нехватки образовательной инфраструктуры для детей в Киеве эксперты называют коррупцию в органах местного самоуправления и хаотическую застройку города.