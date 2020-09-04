Эксклюзивные кадры из предвыборного ролика Ирины Верещук: теперь понятно, что было дальше

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вчера в сеть попали кадры со съемок ролика для кандидата на должность городского головы Киева Ирины Верещук. В желтом плаще и с зеленым зонтиком нардеп "полетала" над столицей, но то, что было дальше - пока держится в секрете, передает УНН.

Так, УНН получил эксклюзивные кадры со съемок этого ролика.

Как прокомментировала сама кандидат, идея создания видеоролика "действительно креативная" и принадлежит ее команде. У него есть "суть и содержание", сказала она, комментируя обнародованные ранее кадры.

"Это один из элементов нашего ролика предвыборного, но, возможно, это будет такой предстартовый ролик. Посмотрим, как будет выглядеть, но, тем не менее, это действительно я. Мне было интересно почувствовать, это новый опыт", - поделилась впечатлениями Верещук.

По ее мнению, ролик не является эпатажным.

"А то, что он креативный - да, потому что мы живем сейчас в мире 21-го века. Мы хотим, чтобы молодежь приходила на выборы. Мы хотим достучаться до молодых сердец. Мы хотим, чтобы нас увидели те люди, которым сегодня 20-25 лет", - пояснила она.

После появления первых кадров со съемок в СМИ, они вызвали настоящий "бум" интерес, особенно в социальных сетях. Сработал по-настоящему "вирусный" эффект, и даже те, кто не знал Ирину Верещук как политика раньше, уже точно поинтересовались ее деятельностью.

Пользователи социальных сетей сравнили Ирину Верещук с Мэри Поппинс. Это героиня повестей писательницы Памелы Трэверс. В книгах няня-волшебница Мэри Поппинс всегда появлялась необычным способом - с ветром и с зонтиком.