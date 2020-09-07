В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За следующие три года Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины (Укринфрапроект) планирует снизить смертность и аварийность на дорогах минимум на 30% - путем реализации государственных программ в сфере дорожной безопасности. Об этом в интервью УНН рассказал глава "Укринфрапроекта" Кирилл Хомяков.

"Приоритет №1 для меня - это снижение смертности и аварийности, благодаря реализации Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. По безопасности дорожного движения за следующие три года мы планируем снизить смертность и аварийность на дорогах минимум на 30%", - отметил он.

Хомяков рассказал о совершенных за последний год в этом направлении достижениях "Укринфрапроекта".

"Из предусмотренных на 2020 год 3,1 млрд грн мы уже объявили закупок на 87%. При том, что в 2018 году было реализовано 0%, в 2019 - 30%, то есть фактически для повышения безопасности ничего не было сделано. Что сделано сейчас? С 1 июня заработала автоматическая фиксация нарушений ПДД: приобретено Центр автоматизированной обработки данных, программное обеспечение для фиксации нарушений, автоматизированные рабочие места для инспекторов и установлено 30 комплексов автоматической фиксации. Еще 220 комплексов автофиксации будут установлены до конца года. Также до конца этого года будут запущены проекты трех новых типов автомобилей для патрульной полиции, что позволит также фиксировать превышение скорости в движении", - сообщил он.

Кроме того, важными шагами к повышению безопасности на дорогах Хомяков считает реализацию до конца года 26 кольцевых развязок в местах концентрации ДТП, 76 демпферных систем, 887 пешеходных переходов, оборудованных, в частности, автономным освещением или светофорами по требованию.

Важным для сохранения дорожного покрытия и повышения безопасности пассажиров автотранспорта, по мнению главы "Укринфрапроекта", является внедрение 23 автоматизированных комплексов габаритно-весового контроля "Взвешивание в движении" до конца года, что повысит контроль перегрузок на дорогах Украины.

Справка УНН: Кирилл Хомяков был назначен на должность в ноябре прошлого года. "Укринфрапроект" входит в структуру Мининфраструктуры.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что решением проблемы повсеместного нарушения габаритно-весовых норм на дорогах станет полная автоматизация и устранение человеческого фактора.

Ранее УНН писал, что украинцы просили Президента приравнять перегрузку фур к подрыву национальной безопасности путем убытков инфраструктуре.