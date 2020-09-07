Аудит инфраструктурного госпредприятия обнаружил нарушений на 109 млн грн

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Аудит государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных объектов" обнаружил нарушения на сумму почти 109 миллионов гривен при акцептовании предложений участников тендеров и заключении договоров с компаниями. Об этом в интервью УНН рассказал глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины (Укринфрапроект) Кирилл Хомяков.

"Сразу после назначения я инициировал аудит деятельности ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" за 2019 год, в том числе его службы заказчика. Благодаря профессионализму Государственной аудиторской службы уже получил выводы аудиторов. Были обнаружены нарушения при акцептовании предложений участников тендеров и заключении договоров с компаниями "Хозхимсервис" и "Дорстрой Монтаж Киев" на сумму почти 109 миллионов гривен. Речь идет о реализации проектов в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине ", - сообщил он.

Хомяков добавил, что документы по результатам аудита направили в Национальную полицию Украины, чтобы дать правовую оценку деятельности предыдущего состава тендерного комитета.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что Укрпочта сэкономила около 1 млрд грн из-за закупок на ProZorro.

Напомним, Криклий сообщил, что программа Президента "Большое строительство" в этом году будет реализована в установленные сроки.