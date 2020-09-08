Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Федеральное правительство после выводов об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок" может действовать достаточно жестко в отношении Российской Федерации, однако эмбарго на поставки нефти и газа из России вряд ли является вероятным сценарием. Об этом в комментарии УНН сказала эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская.

"То, что звучит сейчас со стороны официальных властей Германии, не стоит рассматривать как запугивание, поскольку мы знаем, что немцы довольно умеренно комментируют любые темы, касающиеся проблем в отношениях с Российской Федерацией", - говорит эксперт, комментируя недавние заявления представителя канцлера Германии Ангелы Меркель о вероятности введения санкций против России.

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"Когда такая уж более жесткая риторика начинает звучать из уст достаточно терпеливой госпожи Меркель, для этого есть серьезные основания. Хотя пока говорить о том, чем это закончится, рано, потому что, во-первых, должны быть сделаны окончательные исследования этого вопроса, должны быть предоставлены соответствующие материалы расследования Российской Федерации, она их должна прокомментировать. И уже после того немецкая сторона будет определяться с реакцией - и своей, и коллективной реакцией внутри и ЕС, и НАТО", - считает международник.

По ее мнению, сейчас уже даже российская сторона не исключает введения санкций в отношении своего проекта, в отличие от того, как это было раньше.

"То есть, если раньше они считали, что "Северный поток-2" все равно будет развиваться, санкции не будут применены, то сегодня они оценивают реалистичность введения санкций 50 на 50, и они достаточно обеспокоены этим. Поэтому можно считать, что такой прогноз является достаточно реалистичным, хотя пока не является доминирующим сценарием", - говорит Осмоловская.

Говоря о комментариях украинского посла в Германии Андрея Мельника, она отметила, что вероятность таких жестких мер пока является достаточно малой.

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"То, что наш посол ставит такие пожелания от украинской стороны - они понятны, поскольку мы знаем интересы Украины в этом вопросе. Мы достаточно заинтересованы в том, чтобы такие санкции были введены, и на "Северный поток-2" прежде всего, и более общего характера. Хотя я думаю, что тот масштаб, о котором просит наш посол - полное эмбарго на поставки энергоносителей из Российской Федерации и абсолютное замораживание отношений с РФ - это не реалистично", - сказала она.

Говоря о влиянии отравления Навального на отношения Германии и России, эксперт напомнила, что это уже не первый эпизод, вызвавший обеспокоенность в ФРГ.

Так, в июне Федеральная прокуратура Германии предъявила правительству России обвинения в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина.



"Это накладывается таким кумулятивным рядом, все эти события, поэтому Германия сейчас более жестко на это реагирует - первый момент. Второй момент - было заявление сразу после отравления господина Ишингера, который считался сторонником поддержания диалога с РФ, несмотря на все осложнения... Даже в его оценке звучали такие тенденции, как то, что сейчас стратегичность отношений между Германией и Россией претерпела разрушительное воздействие. Третий момент, который так же нужно принимать во внимание - это то, что политическая каденция госпожи Меркель подходит к концу, она не планирует дальше оставаться в политике, она хотела отойти от дел. А это значит, что она сегодня является более свободной в формулировке своей позиции, которая может больше формулироваться на принципах и ценностях, чем на интересах бизнес-сообщества Германии", - отметила собеседница УНН.

А значит, по ее мнению, в этом случае Германия склонна трактовать ситуацию с Навальным как грубое нарушение норм международного гуманитарного права.

"Поэтому вероятность того, что позиция будет достаточно жесткой, госпожа Меркель может занять более жесткую позицию, - достаточно высока", - добавила Осмоловская.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что это не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому. Накануне оппозиционера вывели из комы.



Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".