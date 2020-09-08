Заявления об украинских "экстремистам" могут стать прикрытием для ввода бойцов РФ в Беларусь - Кулеба

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Заявления России о 200 украинских "экстремистах" на территории Беларуси могут быть использованы в качестве прикрытия для ввода в республику своих бойцов. Такое мнение в интервью УНН высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как мне сказал один иностранный коллега, Путин обещает не вводить в Беларусь российские вооруженные силы, но не вводить "зеленых человечков" он не обещает. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что в России есть наработанный с 2014 года в Украине арсенал того, как действовать. Безусловно, эти заявления о мифических 200 украинских "экстремистах" на территории Беларуси, в частности, могут быть использованы в качестве прикрытия для ввода туда своих бойцов, и обвинить при этом Украину. Здесь возможен ряд сценариев действий, и мы за ними всеми следим", - сказал министр.

Он заверил в то же время, что украинская сторона понимает логику этих действий, так как уже проходила через подобное.

Говоря о сегодняшних намерениях Владимира Путина в отношениях с белорусским лидером Александром Лукашенко, Кулеба высказал мнение, что первый склоняет последнего к "сценарию Союзного государства".

"Под этим сценарием подразумевается поглощение по сути Беларуси Российской Федерацией, взятие этой страны под полный контроль, при формальном сохранении независимости Беларуси. Сейчас Российская Федерация пытается воспользоваться случаем, чтобы довести этот процесс до логического финала. И мы видим, что именно это и разворачивается. Я думаю, что, по сути, та цена, которую выставляет Россия Беларуси, белорусской власти сегодня за поддержку в урегулировании внутриполитического кризиса - это полная реализация сценария Союзного государства", - пояснил дипломат.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "около 200 натренированных на территории Украины экстремистов" находится в Беларуси.



