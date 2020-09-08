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МИД: резкого роста количества людей, которые из Беларуси пытаются въехать в Украину, нет

МИД: резкого роста количества людей, которые из Беларуси пытаются въехать в Украину, нет

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В министерстве иностранных дел пока не наблюдают резкого притока лиц с территории Республики Беларусь в Украину. Об этом в интервью УНН сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не наблюдаем какого-то "взрыва" в количестве людей, которые с территории Беларуси пытаются въехать на территорию Украины. Несмотря на то, что есть в общественном сознании мысли, что куча белорусов пакует вещи и мчится, пытаясь пересечь границу, спастись от режима... Нет, мы такого не видим, резкого роста нет. Плюс, есть еще такой фактор пересечения границы - много белорусов ездят в отпуска через аэропорт "Бориспиь", или летают в туры, или отдыхают в Украине. Сейчас именно конец сезона отпусков, и у нас реальное количество людей, которые едут из Украины в Беларусь, больше, чем количество людей, которые из Беларуси въезжают в Украину", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что в Украине, в отличие от, скажем, от стран ЕС, существуют очень много условий для комфортного пребывания белорусских граждан.

Напомним, правительство Украины 27 августа на внеочередном заседании внесло изменения в постановление № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий", сообщили в пресс-службе Кабинета министров. Постановление было опубликовано в 20:21. В нем сказано, что ограничения на въезд иностранных граждан на территорию Украины будут действовать с 00:00 28 августа до 00:00 28 сентября.

Ограничения не коснутся иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, иностранных граждан, следующих транзитом и которые имеют документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или тех, кто прибывает по приглашению дипломатических представительств Украины и др.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для граждан Беларуси следует предусмотреть смягчение условий въезда в Украину.

Источник: УНН
Теги: выборы, протесты, Беларусь, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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