Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не слышал позиции белорусской оппозиции относительно дальнейшего развития отношений с Украиной, так же как и относительно российской агрессии против нашего государства. Об этом он сказал в интервью УНН.

"Я хочу увидеть, хочу услышать... позицию белорусской оппозиции относительно дальнейшего развития отношений с Украиной. Я ничего на эту тему не слышал. Я только слышал заявления госпожи Тихановской о Крыме, она сказала, что не владеет информацией, что там на самом деле произошло в 2014 году, и когда она станет президентом, то она обязательно выяснит, что там произошло, и определит свою позицию. Я знаю, как господин Латушко действовал, когда был послом Беларуси при ЮНЕСКО, при рассмотрении вопросов, связанных с незаконной оккупацией Крыма Россией и системным нарушением прав человека на полуострове", - сказал министр.

По его словам, белорусский дипломат действовал не так, как ожидала бы украинская сторона от соседней и дружественной страны.

"Поэтому, я сейчас слышу много заявлений лидеров белорусской оппозиции об их отношении к России, и это, кстати, очень позитивные заявления - все они рассчитывают на дружеские отношения с Россией. Было бы очень полезно, если бы они выразили свое отношение к Украине, о том, как они будут оценивать и относиться к российской агрессии против нашего государства, к незаконной оккупации украинских территорий. Это очень простые заявления, которые могут прозвучать и стать четким сигналом для Украины", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Светлана Тихановская заявила, что временно оккупированный Крым "отошел другому государству" с нарушением международных законов.

Также Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, отметив, что протесты в Беларуси ни на каком этапе не были борьбой против России.