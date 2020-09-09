В МИД рассказали о диалоге с другими странами относительно вакцины от коронавируса

КИЕВ. 9 сентября. УНН. У Украины с США и Европейским Союзом уже нарабатываются модели того, как мы можем получить доступ к вакцине от коронавируса. Об этом в интервью УНН сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас есть очень предметный диалог с ЕС и очень тесный диалог с США, и когда я говорю "диалог" - это уже нарабатываются модели того, как мы можем получить доступ к вакцине (от коронавируса - ред.), когда она окажется в их распоряжении", - рассказал министр.

На вопрос о том, как отреагирует Украина, если Россия предложит вакцину собственного производства, Кулеба отметил, "что мы эффективно сотрудничаем с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и другими странами в этой сфере".

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Напомним, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что по оптимистическому сценарию развития событий, вакцина против коронавирусной инфекции для массового использования появится в Украине в марте 2021 года.