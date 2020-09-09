Вопрос законности происхождения средств на оффшорах Суркисов почему-то до сих пор остается открытым - банкир

КИЕВ. 9 сентября. УНН. После решения Печерского суда в пользу оффшоров семьи Суркисов, власть имитирует бурную деятельность, направленную якобы в защиту государственных 10 млрд гривен. Но попытка решить проблему с помощью спецзакона, во-первых, выглядит популистской. А во-вторых, к этому времени, ни судьи, ни участники процесса, ни Офис Президента почему-то до сих пор не ставят в приоритет вопрос о легальности происхождения средств на оффшорах олигархов. Об этом в комментарии УНН рассказал банкир Сергей Фурса.

"Почему я считаю так называемый "антисуркисовский закон" имитацией: длительный процесс рассмотрения этого вопроса в ВР, не препятствует выплате средств. Если будет желание (у исполнителя - Минюста, - ред.) взыскать деньги с "Привата", то их взыщут еще до тех пор, пока примут законопроект. Во-вторых, это какой-то неправильный подход, когда мы каждый раз против каждого решения суда будем принимать законопроекты. Как-то иначе надо делать - надо принимать системные шаги, например, комплексную судебную реформу, чтобы таких судей как (Сергей - ред.) Волк просто физически не было в стенах судебных залов", - сказал он.

Фурса также предположил, что Президент может не подписать "антисуркисовский" закон, ведь мы помним, под каким бешеным давлением МВФ принимали раньше так называемый "антиколомойский" законопроект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркисы "держали" в ПриватБанке депозиты под рекордно высокую процентную ставку.

Банкир также отмечает, что за ширмой судебных тяжб один из главных вопросов, а именно законность происхождения денег на счетах оффшорных компаний Суркисов, отошел на второй план.

"Судья Вовк не поднял вопрос происхождения средств, он сказал - не важно, чьи они (эти деньги). Они даже по сути дела не разбирали, сказали: выплатите средства, а потом будем разбирать дело по сути", - напомнил эксперт.

Фурса убежден, что НАБУ должно поднимать вопрос законности происхождения оффшорного состояния Суркисов, и также на этот вопрос должны обратить внимание и в Офисе Президента Украины.

"Думаю, что стоит, чтобы на эту историю обратил внимание официально Офис Президента, с позиции защиты интересов украинских налогоплательщиков. Потому что, к сожалению, все, что касается "Привата", зашкваров разных судей, в том числе Вовка - другие сигналы, они идут из Офиса", - добавил банкир.

Как писал УНН, легальность происхождения средств на оффшорных компаниях Суркисов поставили под вопрос следователи американской аудиторской компании Kroll. В отчете аудиторов говорится о выводе из "ПриватБанка" с участием шести оффшоров семьи олигархов 150 млн грн. И указывается, что происходило это через схему последовательных кредитов, а потом депозитов, процентные ставки на которые составляли несуществующие ни в одном банке 13%.