В государственном "Энергоатоме" засекретили зарплату руководителя Котина, которая достигла в карантин 300 тыс. грн

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент государственного "Энергоатома" Петр Котин во время пандемии зарабатывал в разы более, чем должен из-за введенных правительством ограничения в 10 минимальных зарплат. Но сколько именно - неизвестно, в "Энергоатоме" эту информацию засекретили, сообщает УНН.

В ответ на информационный запрос агентства, в НАЭК "Энергоатом" заявили, что такая информация относится к "персональным данным", согласие на разглашение которых Котин не предоставил.

"Поскольку информация о начисленной заработной плате являются персональными данными и согласие на их распространение не получено от временно исполняющего обязанности президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, такая информация не может быть предоставлена", - сообщили в НАЭК.

В "Энергоатоме" также проигнорировали вопрос, сколько при таких зарплатах руководства получают обычные рабочие АЭС.

Ранее УНН сообщал, что в этом году "Энергоатом" скатился в убытки по прибыли прошлого года. В то же время, назначенный в марте Котин уже дважды подал изменения в декларацию, где сообщил о полученной зарплате в апреле в размере 125,9 тыс. грн, а в мае - 296 тыс. грн. При этом, на него должно было бы распространяться распоряжение правительства, ограничившее зарплату чиновникам в размере 10 минимальных зарплат или не более 47,2 тыс. грн во время действия карантина.

УНН обратился к премьер-министру за комментарием, как при ограничении в 47 тыс. грн Котин получал фактически в шесть раз больше.

Напомним, ранее Котин заблокировал в "Энергоатоме" антикоррупционную проверку и одновременно госкомпания объявила тендер на "улучшение имиджа" за 1,5 млн грн.

Также сообщалось, что "Энергоатом" отдал на тендере 104 млн грн "техническому" участнику, а в июне переплатил около 11 млн грн на тендере по техническому переоснащению энергоблока №5 Запорожской АЭС. В компании обещали провести служебное расследование и обнародовать результаты. Впрочем, таких пока нет.