В ВР хотят разобраться с происхождением средств на оффшорах Суркиса: решают вопрос создания ВСК

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Создать парламентскую следственную комиссию для расследования "схем" вывода средств из "ПриватБанка", в частности через оффшоры, которые аффилированы с семьей Суркисов, - уместно. Вопрос будет обсуждаться с фракцией СН, а также Минюстом. Об этом в комментарии УНН рассказал депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

"Точно было бы целесообразно создать такую ВСК", - говорит он.

По словам политика, вопрос о выяснении происхождения средств, которые были на оффшорах семьи Сукрисив, и которые сегодня якобы еще и должно им государство Украина - очень актуален.

"... можно провести расследование по этому делу. Обсужу с коллегами. Я еще предварительно переговорю с Минюстом", - сказал Камельчук, который накануне выступил автором так называемого "антисуркисовского" закона о запрете взимать с государственного "Привата" около 10 млрд грн в пользу шести оффшорных компаний.

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Ранее о намерениях поддержать такую ВСК - по расследованию фактов, изложенных, в частности, в отчете Kroll о шести оффшорах Суркиса - публично согласились поддержать представители разных фракций. В частности, и ЕС, и "Голоса", и "Довиры", и "Батькивщины".

Депутаты от "Слуги народа", в свою очередь, заявляли о необходимости открытия отдельного уголовного производства по мотивам расследования Kroll.

Отметим, что американские аудиторы поставили под сомнение легальность происхождения средств на счетах оффшорных компаний (Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments - ред.) семьи Суркисов.

Так, в отчете Kroll речь идет о выводе из "ПриватБанка" с участием этих оффшоров 150 млн грн. И еще указывается, что происходило это через схему последовательных кредитов, а потом депозитов, процентные ставки на которые составляли несуществующие ни в одном банке - в пять раз завышенные - проценты.

Указанный аудит американской компании, как объяснили в НБУ, охватил 10 лет деятельности "ПриватБанка".