Кулеба назвал условия для проведения выборов на Донбассе

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Выборы на оккупированной территории Донбасса должны состояться в соответствии с Копенгагенскими критериями ОБСЕ. Об этом в интервью УНН рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, Кулеба не опроверг озвученную ранее министром иностранных дел ФРГ информацию о том, что во время "нормандской" встречи министров одной из тем для обсуждения станет имплементация формулы Штайнмайера - а значит, и проведение выборов на Донбассе.

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В то же время, говоря о российских ультиматумах в этом вопросе, министр заверил, что Украина не уступит собственными принципами.

"Россия может ставить сколько угодно ультиматумов, но мы всегда будем руководствоваться не ультиматумами, а национальными интересами нашего государства. Я убежден, что нашим интересам отвечает безопасность на Востоке. Это когда не убивают наших солдат, и наши солдаты не получают ранения в боях", - отметил дипломат.

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Первый и ключевой вопрос для украинской стороны - это безопасность, лишь при этом условии можно говорить о политике.

"И здесь второй интерес Украины. Да, мы хотим реинтегрировать эти территории. Для этого там нужно будет провести выборы. Но и наша позиция абсолютно четкая и бескомпромиссная - эти выборы должны состояться на территории, освобожденной от российских вооруженных сил и поддерживаемых ими незаконных вооруженных формирований, у нас не должна быть дырявый граница с Россией, потому что невозможно провести честные выборы, если можно по-тихому из России устраивать "карусели" и завозить все что хочешь. Третье - должна функционировать полноценно инфраструктура, необходимая для выборов, и это должна быть украинская инфраструктура - правоохранительные органы, Центральная избирательная комиссия, свободный доступ к СМИ. То есть выборы должны состояться в соответствии с Копенгагенскими критериями ОБСЕ", - пояснил Кулеба.

Он отметил необходимость "нормального" процесса выборов, для того чтобы они были легитимны и их результат можно было признавать.

"Как мы в эту точку придем, какие мы должны принять законы, какого содержания - это другой вопрос, и здесь есть пространство для компромисса", - добавил он.

Кулеба признает, что Украина к упомянутым критериям "далека", но не уверен, что "мы довольно быстро можем туда прийти, если на это будет воля Российской Федерации".