Генштаб ВСУ и штаб ООС тщательно укрывают информацию о боевых потерях на фронте - эксперт

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня и Генштаб ВСУ, и штаб ООС тщательно скрывают информацию о боевых потерях - реальную информацию получить практически невозможно. Об этом в комментарии УНН заявил военный эксперт Александр Сурков.

О мотивах таких действий высшего армейского руководства специалист судить не стал, однако уточнил, что проблему необъективной статистики о количестве погибших и раненых на Востоке наблюдает уже не первый год.

"Эту проблему я отслеживаю с 2017 года. Мало о ней писал, но много говорил в военных кругах. До недавнего времени у нас практически все потери - бытовые, в том числе - списывали на боевые. Причина этого была в том, что командиры не хотели ответственности. Также это делалось для того, чтобы родственники получили компенсацию", - пояснил он.

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Сейчас же ситуация изменилась с точностью до наоборот.

"Когда перешли "в режим перемирия" - им кто-то это подсказал, и они очень ловко этим воспользовались.

Да, действительно в армиях НАТО по их протоколам, человек не имеет право на компенсацию, если он не соблюдает правила безопасности - каска, бронежилет. У нас это происходит повсеместно, к сожалению. То есть, для того, чтобы изменить статистику - они просто привели все к этим критериям: малейшее нарушение и потери списываются на небоевые. Поэтому и получаются практически нулевые потери.

И Генштаб, и штаб ООС тщательно укрывают информацию о боевых потерях - реальную информацию получить практически невозможно", - констатировал Сурков.

Напомним, по данным DW, несмотря на официальную статистику ООС, в ВСУ замалчиваются смерти по крайней мере двух бойцов украинской армии на передовой в августе.

По словам волонтеров, за время "перемирия" погибли 2 военных и еще 6 получили ранения. Но все эти потери и травмы не признаются боевыми.

При этом, как рассказала Оксана Корчинская, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак - единственный, кто докладывает Президенту о состоянии дел на передовой, дезинформируя его.

Так, 17 августа, докладывая Президенту, Хомчак сделал заявление, что в украинской армии нет боевых потерь с 27 июля. Хотя 13 августа на фронте погиб разведчик Похович.

В целом, Главнокомандующий ВСУ все время заявлял о том, что "перемирие" выдерживается якобы с обеих сторон. А обстрелы украинских позиций называл неприцельными и "провокационными". В то же время разведка сообщала о минировании дорог, об укреплении противником боевых позиций, а также о том, что оккупанты вели проверку боем новых снайперских винтовок.