Заместитель директора "Укроборонпрома" о женщинах во власти: мы всегда стремимся быть полезными для общества

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Из года в год ситуация с гендерным неравенством в Украине, хотя и медленно, но улучшается. Появляются женщины на высоких государственных должностях, также увеличивается количество женщин и в украинской политике. Такую тенденцию, а также управленческие преимущества женщин-руководителей УНН прокомментировала заместитель директора госконцерна "Укроборонпром" Надежда Васильева.

По ее словам, в Украине проблема гендерного неравенства все еще существует.

"Как человек, работающий в инженерной сфере, могу вам рассказать, что в моем окружении женщин на топовых позициях почти нет", - констатировала она.

Наряду с этим, ситуация с гендерным неравенством, по ее мнению, улучшается.

"Я считаю, что динамика положительная. Потому что лет семь назад, когда я была первой женщиной в Американской наблюдательной палате, первым казначеем, меня окружали исключительно мужчины. За женщин в корпоративной среде вообще никто не голосовал.

К проблеме гендерного неравенства много внимания привлекают международные организации. Они поддерживают женщин путем внедрения различных донорских отраслевых фондов. Главное, чтобы женщины имели не только места, но и влияние. А влияние они будут иметь тогда, когда они самостоятельно будут брать ответственность, иметь возможность создавать команду", - отметили Васильева.

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Женщины- и мужчины-управленцы не уступают друг другу по профессиональным признакам и своим возможностям. Но, некоторые различия все же существуют. Для их изучения даже было проведено исследование в Гарварде.

Одно из отличий заключается, например, в самоуверенности мужчин, рассказала Васильева.

"Когда женщина идет на работу и она сомневается в себе, хоть на 2%, то она не пойдет на эту позицию, и будет говорить, что она не "дотягивает". Мужчина же, даже если на 60% не уверен в своих силах, знаниях, то он все равно будет вставать и говорить, что он достоин", - пояснила она.

Комментируя намерения женщин бороться за мэрские должности в Украине, и в Киеве в частности, Васильева отметила, что поддерживает такой тренд.

"Я считаю, что женщин в политике должно быть больше", - сказала она, отметив то, что когда речь идет о женщинах на властных позициях, то о громких коррупционных историях говорить точно не приходится. С чем, к сожалению, у мужчин, ситуация хуже.

"Вот я в этом уверена на 380%. Могу сказать почему. Потому что женщина - это, в первую очередь, мать, которая хочет, чтобы дети росли в среде ценностей.

Женщина лучше справится с моментами, вроде, "разделяй и управляй", она сможет гармонично развивать среду вокруг себя и будет всегда стараться стать полезной для общества. А не только для себя и для своего кошелька", - добавила Васильева.

Отметим, что уже известно о выдвижении менее 7 женщин на руководящие должности городов и ОТГ на грядущих выборах.

Так, за кресло мэра столицы будет бороться победительница партийных праймериз "Слуга народа" Ирина Верещук. За пост мэра в Хмельницком - Инна Ящук, в Кропивницком - Ольга Ковалева-Алокили, в Сумах - парламентарий Татьяна Рябуха, в Николаеве - Татьяна Домбровская, в Полтаве - Оксана Деркач. Еще одна женщина будет претендовать на возглавление Львовской ОТГ - Оксана Юринец.

Интересно, что в Киеве, например, эксперты прогнозируют выход во второй тур с Кличко - Ирины Верещук. Также о высоких шансах на победу женщины говорят и на мэрских выборах в Николаеве.

Напомним, по словам эксперта по вопросам гендерного равенства Эллы Ламах, мировые тенденции показывают, что пришла пора женщин-управленцев, которые могут вывести Украину из экономического кризиса быстрее мужчин.