Скичко: частная тяга решит дефицит локомотивов

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Запуск частной тяги может быть одним из решений вопроса дефицита магистральных локомотивов в Укрзализныце. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Скичко.

По мнению нардепа, вопрос частной тяги встал из-за того, что сейчас Укрзализныця использует только половину своего потенциала.

"Сейчас "УЗ" использует только 56% локомотивов, а 44% - простаивают в ожидании ремонта, на который просто не выделяются деньги", - прокомментировал политик.

Также он добавил, что в стране достаточно много участков, на которых железнодорожный транспорт не активен, в таком случае частная тяга решит эти неудобства.

"По всей Украине "Укрзализныця" предлагает для "тестирования" 31 участок. Некоторые из них являются так называемыми "малодеятельными станциями". Это положительно для бизнеса, поскольку дает возможность перевозок там, где Укрзализныця неактивна. Такие объекты как раз можно и даже выгодно передавать в эксплуатацию", - добавил нардеп.

Также Скичко отметил, что за счет решения вопроса с железной дорогой удастся сохранить автотранспортные дороги.

"В ситуации, когда хронический дефицит локомотивов, грузы, которые могли бы перевозиться по железной дороге, перевозимых автотранспортом. Фуры часто едут перегруженными. Это приводит к быстрому износу дорожного покрытия и к разрушению дорог. Соответственно, логично перенаправить грузопоток на железную дорогу", - подчеркнул Скичко.

Напомним, в августе Министерство инфраструктуры Украины определило первого участника экспериментального проекта допуска частной тяги на пути Укрзализныци.

"Мы выдали приказ об определении первого участника экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги. Им стала Украинская локомотивостроительных компания. Создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок - одно из обязательств Украины в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, в рамках которого предполагается привлечение перевозчиков на железной дороге. Наша главная цель - ликвидировать дефицит тяги и монополию Укрзализныци, но при этом сохранить баланс между тем, чтобы защитить интересы УЗ как перевозчика и удовлетворить интересы бизнеса как грузоотправителя", - отметил министр Владислав Криклий.

Также напомним, 26 августа руководителем Укрзализныци стал Владимир Жмак.