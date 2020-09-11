Инспекция позиций у Шумов: Кравчук заявил, что Украина никогда не согласится на дополнительные условия боевиков

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украина никогда не согласится на условия боевиков о проверках других украинских позиций, кроме позиций у поселка Шумы под Горловкой, составление протоколов и видеофиксацию. Об этом в комментарии УНН сказал председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

На вопрос, могут ли вернуться через несколько дней к инспекции украинских позиций у Шумов, Кравчук ответил: "Все будет зависеть от того, согласятся ли они... Мы договаривались 9-го (об одном - ред.), а они в корне изменили потом условия договоренностей, потребовали обследовать дополнительные точки, потребовали документ подписывать: совместный протокол, затем чтобы была видеофиксация, и я уже не говорю, что они хотели сделать из этого шоу, пригласить телекамеры, журналистов, что в целом неприемлемо в таких случаях".

Кравчук отметил, что Украина никогда не пойдет на условия боевиков по проверке других украинских позиций, составлению протоколов и видеофиксации.

"Если они будут настаивать на том, что они предложили, мы никогда не пойдем на эти условия и ни о каких совместных инспекциях не будем говорить", - сказал Кравчук.

На вопрос, при каких условиях возможно проведение инспекции, Кравчук ответил: "Если они заявят, гарантируют, что будут придерживаться договоренностей, которые мы приняли 9 сентября, тогда можно будет говорить о возвращении к (этому вопросу - ред.), и то мы будем рассматривать этот вопрос отдельно, будем советоваться с ОБСЕ... Мы не можем пока говорить ни о чем, пока не изучен этот вопрос".

Напомним, Украина инициировала внеочередное заседание в формате видеоконференции рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонний контактной группе после ситуации с инспекцией в районе населенного пункта Шумы.

Как сообщалось, боевики на Донбассе после отмены совместной инспекции в районе Шумов, запланированной на 14 часов 10 сентября, обстреляли эти позиции, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ.

Напомним, инспекция украинских позиций с участием представителей ОРДЛО у поселка Шумы под Горловкой, запланированная на 10 сентября, отсрочена - оккупанты коренным образом изменили свою позицию относительно договоренностей.