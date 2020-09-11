Украина направила ноту Беларуси после обыска посла

КИЕВ. 11 сентября. УНН. После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима украинская сторона направила ноту в МИД республики с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в МИД Украины.

"Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников", - сообщили в ведомстве.

По словам дипломатов, украинская сторона считает этот шаг по отношению к главе украинской дипмиссии в Беларуси "недружественным".

"Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", - отметили в министерстве.

Напомним, ранее сегодня Пограничный комитет Республики Беларусь разместил видео осмотра автомобиля посла Украины Игоря Кизима на границе с Беларусью.

Как сообщал УНН, по данным Госпогранкомитета, автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на границе не обыскали - был проведен осмотр, это разные вещи.